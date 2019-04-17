актёра Панкратова-Черного высадили с самолёта и передали полиции

17 апреля 2019 | 18:25

Народного артиста России Алексадра Панкратова-Черного в среду сняли с рейса Барнаул-Москва в аэропорту столицы Алтайского края с признаками алкогольного опьянения и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе “Аэрофлота”, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

“В среду, 17 апреля, паccажир клаccа бизнеc Александр Панкратов-Черный явился на поcадку на рейc SU1431 из Барнаула в Моcкву в числе поcледних. По внешним признакам находился в cоcтоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить поcадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью”, — сообщили в компании.

По данным пресс-службы “Аэрофлота”, пассажир продолжал оскорбления после разъяснения о необходимости соблюдать правил авиакомпании. На письменные и устные предупреждения экипажа он не реагировал. В результате командир воздушного судна решил снять Панкратова-Черного с рейса и передать полиции.