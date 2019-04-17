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В этом году 14 осужденных покончили жизнь самоубийством

17 апреля 2019 | 18:26

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В Украине по состоянию на 12 апреля 2019 покончили жизнь самоубийством 14 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.


"С начала 2019 года по состоянию на 12 апреля 2019 было совершено 14 случаев самоубийств, из которых 10 случаев в исправительных колониях, 4 случая в следственных изоляторах", - говорится в ответе на запрос. 



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