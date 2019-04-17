В этом году 14 осужденных покончили жизнь самоубийством

17 апреля 2019 | 18:26

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

В Украине по состоянию на 12 апреля 2019 покончили жизнь самоубийством 14 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С начала 2019 года по состоянию на 12 апреля 2019 было совершено 14 случаев самоубийств, из которых 10 случаев в исправительных колониях, 4 случая в следственных изоляторах", - говорится в ответе на запрос.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :