Украина могла отстоять Крым

18 апреля 2019 | 10:26

Шансы отстоять Крым у Украины были и их нужно было использовать. Об этом в интервью "Фактам" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, были ли шансы отстоять Крым, Муженко отметил: "Я и по сей день считаю, что были. И их следует использовать".

По его словам, утверждать, что украинской армии не было, это не совсем правильно. Вооруженные силы как государственный институт существовали.



"Но вопрос, в каком состоянии они находились и несколько были способны противостоять возникшим угрозам. Возможности Вооруженных сил были ограничены. Правда, сразу стихийно возникли волонтерские и добровольные движения. Именно благодаря им ВСУ смогли выполнять свои функции", - сказал Муженко.