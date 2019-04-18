|
Украина могла отстоять Крым
18 апреля 2019 | 10:26
распечатать комментарии [0] добавить в
Шансы отстоять Крым у Украины были и их нужно было использовать. Об этом в интервью "Фактам" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.
Отвечая на вопрос, были ли шансы отстоять Крым, Муженко отметил: "Я и по сей день считаю, что были. И их следует использовать".
По его словам, утверждать, что украинской армии не было, это не совсем правильно. Вооруженные силы как государственный институт существовали.
также читайте
[17.04.2019]
[17.04.2019]
|
по теме
Мужчина с канистрами бензина пытался зайти в собор в Нью-Йорке
18. 04. 2019 | 10:28
Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию города в Twitter.
Трем лицам избрали меры пресечения за подготовку к убийству в Иванковичах
18. 04. 2019 | 10:25
Суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в подготовке к совершению убийства с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области, "оценив" организацию покушения на убийство в 192 тысячи гривен. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает УНН.
10.000 украинцев заболели корью. 35 умерли
17. 04. 2019 | 18:27
В течение последних двух с половиной лет в Украине заболели корью почти 100 тысяч человек, для 35 из них болезнь стала летальной. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
В этом году 14 осужденных покончили жизнь самоубийством
17. 04. 2019 | 18:26
В Украине по состоянию на 12 апреля 2019 покончили жизнь самоубийством 14 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
актёра Панкратова-Черного высадили с самолёта и передали полиции
17. 04. 2019 | 18:25
Народного артиста России Алексадра Панкратова-Черного в среду сняли с рейса Барнаул-Москва в аэропорту столицы Алтайского края с признаками алкогольного опьянения и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе “Аэрофлота”, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»