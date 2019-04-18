ТЕМА

Украина могла отстоять Крым

18 апреля 2019 | 10:26

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Шансы отстоять Крым у Украины были и их нужно было использовать. Об этом в интервью "Фактам" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.


Отвечая на вопрос, были ли шансы отстоять Крым, Муженко отметил: "Я и по сей день считаю, что были. И их следует использовать".

По его словам, утверждать, что украинской армии не было, это не совсем правильно. Вооруженные силы как государственный институт существовали. 

"Но вопрос, в каком состоянии они находились и несколько были способны противостоять возникшим угрозам. Возможности Вооруженных сил были ограничены. Правда, сразу стихийно возникли волонтерские и добровольные движения. Именно благодаря им ВСУ смогли выполнять свои функции", - сказал Муженко. 



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