ТЕМА

Мужчина с канистрами бензина пытался зайти в собор в Нью-Йорке

18 апреля 2019 | 10:28

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию города в Twitter.


"Около 19:55 (02:55 по киевскому времени) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - указано в публикации.

По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 л бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Сейчас полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.

Собор Святого Патрика - католический храм в районе Манхэттен, построенный в 1878 году.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Голова держадміністрації Запорізької області Євген Червоненко і телеведуча Руслана Писанка під час благодійного аукціону в Миколаєві у вівторок, 19 грудня 2006 р. В день Святого Миколая за ініціативою губернатора Миколаївської області.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100