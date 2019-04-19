Возле школы в Ровно произошла массовая драка со стрельбой

Полицейские установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранном регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове. Еще одно транспортное средство разыскивают правоохранители.

При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.

Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.