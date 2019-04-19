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Возле школы в Ровно произошла массовая драка со стрельбой

19 апреля 2019 | 14:07

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В Ровно возле общеобразовательной школы 30 человек устроили драку со стрельбой. Об этомУНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ровенской области. Инцидент произошел 17 апреля около 20 часов на улице Евгения Коновальца.


"Неизвестные лица, находившиеся на четырех автомобилях, с хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, устроили драку. Во время инцидента неустановленные пока лица совершили выстрелы из спецустройств для отстрела резиновых пуль. С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз. В медицинские учреждения о получении телесных повреждений пока никто не обращался", - привели в полиции данные, установленные следственно-оперативной группой на месте происшествия.

Полицейские установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранном регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове. Еще одно транспортное средство разыскивают правоохранители.

При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.

Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.



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