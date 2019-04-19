В Киеве раскрыли две масштабных строительных аферы. Готовятся аресты

19 апреля 2019 | 15:32

В Киеве разоблачена афера по незаконному строительству двух жилых комплексов, организаторы которой завладели 55 млн гривен, инвестированных гражданами в указанное строительство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины в городе Киев.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киева совместно с работниками Национальной полиции разоблачили масштабную строительную аферу в двух районах столицы.

Следствием установлено, что в течение 2016-2019 годов фигуранты самовольно захватили земельные участки на территории двух районов, а в Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве подали декларацию о начале строительных работ, в которой внесли заведомо ложные сведения о выданных градостроительных условиях и ограничениях.

Кроме того, в ходе преступной деятельности правонарушители завладели средствами граждан на общую сумму более 55 млн грн, которые платились последними в качестве инвестиций в строительство.

По результатам 7 санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, изъята документация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов, в частности, незаконное строительство ЖК, печати подконтрольных предприятий и клише подписи.

Кроме того, всем членами организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 28, ч. Ч. 2,3 ст. 197-1 (самовольное завладение землей) ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) ч. 5 ст. 191 (нарушение обязанностей по охране имущества); ч. 3 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права), ч. Ч. 1,3,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 382 УК Украины, а организатора незаконной деятельности во время обысков задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество правонарушителей, а организатора по решению суда отпущен под залог в размере 8 млн гривен. Продолжается досудебное следствие.