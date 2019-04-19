|
В Кремле заговорили об освобождении украинских моряков
19 апреля 2019 | 15:33
распечатать комментарии [0] добавить в
Российское законодательство предусматривает различные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора суда в отношении украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли украинские моряки после суда быть переданы на Родину, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Об этом рано говорить, но законом предусматриваются возможности различных юридических процедур", - сказал представитель Кремля.
Он при этом не уточнил, идет ли речь об амнистии.
"Я говорил о юридических процедурах", - отметил Песков.
также читайте
[17.04.2019]
[17.04.2019]
[17.04.2019]
|
по теме
В Киеве раскрыли две масштабных строительных аферы. Готовятся аресты
19. 04. 2019 | 15:32
В Киеве разоблачена афера по незаконному строительству двух жилых комплексов, организаторы которой завладели 55 млн гривен, инвестированных гражданами в указанное строительство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины в городе Киев.
Возле школы в Ровно произошла массовая драка со стрельбой
19. 04. 2019 | 14:07
В Ровно возле общеобразовательной школы 30 человек устроили драку со стрельбой. Об этомУНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ровенской области. Инцидент произошел 17 апреля около 20 часов на улице Евгения Коновальца.
Мужчина с канистрами бензина пытался зайти в собор в Нью-Йорке
18. 04. 2019 | 10:28
Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию города в Twitter.
Украина могла отстоять Крым
18. 04. 2019 | 10:26
Шансы отстоять Крым у Украины были и их нужно было использовать. Об этом в интервью "Фактам" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.
Трем лицам избрали меры пресечения за подготовку к убийству в Иванковичах
18. 04. 2019 | 10:25
Суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в подготовке к совершению убийства с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области, "оценив" организацию покушения на убийство в 192 тысячи гривен. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»