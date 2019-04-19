В Кремле заговорили об освобождении украинских моряков

19 апреля 2019 | 15:33

Российское законодательство предусматривает различные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора суда в отношении украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли украинские моряки после суда быть переданы на Родину, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Об этом рано говорить, но законом предусматриваются возможности различных юридических процедур", - сказал представитель Кремля.

Он при этом не уточнил, идет ли речь об амнистии.

"Я говорил о юридических процедурах", - отметил Песков.