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Северный Кавказ задолжал 120 миллиардов рублей за газ и электричество

20 апреля 2019 | 09:05

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Общая задолженность жителей регионов Северного Кавказа за газ и электроэнергию увеличилась на 8 миллиардов рублей в этом году и достигла 120 миллиардов. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко, сообщает ТАСС.


«Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание», — сказал чиновник на итоговой коллегии Министерства по делам Северного Кавказа в Ессентуках.


Мутко отметил, что износ сетей коммунального хозяйства — теплосетей, водоканалов и прочего — в этих субъектах превышает 60 процентов. В ближайшее время Минстрой разработает проект по их реставрации и замене, в фонд реконструкции и развития ЖКХ выделено 13 миллиардов рублей.

11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании долгов жителей Чечни за газ на сумму в 9 миллиардов рублей. До этого суд удовлетворил иск республиканской прокуратуры, требовавшей списать задолженность. Эту необходимость объясняли нарастающей социальной напряженностью.

Глава республики Рамзан Кадыров просил компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» помочь населению с задолженностью «в силу сложившихся особых обстоятельств».
 
 
 
 
 


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