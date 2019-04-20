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ГПУ отыскала "крота" в деле Гладковского
20 апреля 2019 | 09:15
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Генеральная прокуратура провела проверку своих сотрудников, в ходе которой установила, кто передал журналистам Bihus.info скандальную переписку по хищениям в "Укроборонпроме".
Об этом сообщает Telegram-канал "The Newsroom" журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.
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