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МВС поверне Франції викрадений витвір мистецтва, знайдений поліцією у Києві

22 апреля 2019 | 17:45

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У вівторок, 23 квітня, на брифінгу МВС буде представлено картину «Порт Ла-Рошель» французського художника П. Сіньяка (1915 року, вартістю 1,5 млн. $), що була викрадена з музею Нансі. Її поліцейські вилучили в підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. 



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