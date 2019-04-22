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МВС поверне Франції викрадений витвір мистецтва, знайдений поліцією у Києві
22 апреля 2019 | 17:45
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У вівторок, 23 квітня, на брифінгу МВС буде представлено картину «Порт Ла-Рошель» французського художника П. Сіньяка (1915 року, вартістю 1,5 млн. $), що була викрадена з музею Нансі. Її поліцейські вилучили в підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова.
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[20.04.2019]
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