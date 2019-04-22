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Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину - МВД

22 апреля 2019 | 18:21

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Гражданин Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.


Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину.

Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица ограничения во въезде в Украину сроком до 2021 года.

Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий. 



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