Полицейским, которые избили и ограбили прохожего, грозит до 15 лет тюрьмы

22 апреля 2019 | 18:36

Следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, согласно процессуальному руководству Генеральной прокуратуры завершили расследование уголовного производства в отношении 4 полицейских батальона патрульной полиции Кременчуга, которые в конце декабря 2018 года совершили разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что 27 декабря 2018 года, около часа ночи двое сотрудников патрульной полиции, которые в то время находились вне службы, в результате конфликта нанесли мужчине множественные удары в область головы и туловища", - говорится в сообщении

Также, действия трех правоохранителей следователи переквалифицировали со статьи "разбой" на более тяжкую статью - разбойное нападение, совершенное организованной группой, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

"В дальнейшем к месту происшествия на служебном автомобиле приехали еще двое инспекторов батальона патрульной полиции Кременчуга, которые находились на дежурстве. Увидев противоправные действия своих коллег, полицейские правонарушения не прекратили, а наоборот, присоединились к совершению преступления", - отмечается в сообщении.

Далее, применяя силу, четверо правоохранителей поместили мужчину в служебный автомобиль. Полицейские завладели имуществом пострадавшего: наручными часами, мобильным телефоном и кошельком, в котором было 950 евро, 150 злотых и 700 гривен. После этого избитого мужчину высадили из автомобиля на выезде из Кременчуга, а похищенное имущество разделили между собой.

"В результате таких действий потерпевший, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, получил тяжкие телесные повреждения. В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.