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Рада вынесла на рассмотрение проект обязательного чипирования животных

22 апреля 2019 | 19:12

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На этой неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении проект закона об идентификации и регистрации животных. Об этом свидетельствует расписание заседаний ВР на текущую неделю, передает УНН.


Речь идет о проекте ЗУ № 9022, рассмотрение которого запланировано на четверг, 25 апреля, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных”.

Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение. Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение — Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.



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