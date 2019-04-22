ГПУ вызывает Ложкина, Филатова и Гонтареву на вручение подозрений

22 апреля 2019 | 19:17

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос и вручения подозрения экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение о повестках на сайте Генпрокуратуры.

Каждого из указанных вызывают в качестве подозреваемого 23 и 25 апреля. В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения. Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.

Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину - легализации незаконных доходов и содействия.

На сайте ГПУ также опубликованы аналогичные повестки для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.