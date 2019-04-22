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Порошенко подписал закон об уголовных проступках. Пьяное вождение станет дороже

22 апреля 2019 | 19:18

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" № 7279-д. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР Украины.


Президент Украины Петр Порошенко подписал "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" № 7279-д.

Документ был подписан 19 апреля.

Большинство норм закона вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УНН, в МВД объяснили, что такое уголовные проступки.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон 7279 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", которым, в частности, также предусмотрено усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

 УНН


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