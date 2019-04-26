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Владимир Рубан уже в Европе
26 апреля 2019 | 11:53
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Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул територию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Судьи Броварского городского суда Киевской области 16 апреля выпустили из-под стражи Владимира Рубана, что означает, что подозреваемый в теракте может теперь свободно передвигаться как по територии страны, так и покидать ее пределы.
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