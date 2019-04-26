Владимир Рубан уже в Европе

26 апреля 2019 | 11:53

Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул територию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судьи Броварского городского суда Киевской области 16 апреля выпустили из-под стражи Владимира Рубана, что означает, что подозреваемый в теракте может теперь свободно передвигаться как по територии страны, так и покидать ее пределы.



По информации УНН, Рубан уехал в столицу Польши, Варшаву.



Напомним, в субботу, 13 апреля, в Броварах Киевской области начался суд по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. А 15 апреля у Савченко и Рубана истекал срок содержания под стражей.



Стоит отметить, что судьи не спешили продлевать меру пресечения, по три часа рассматривая ходатайства адвокатов, таким образом фактически дождавшись истечения срока содержания подозреваемых под стражей.



16 апреля подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и другого фигуранта данного дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи, поскольку судьи так и не смогли продлить подозреваемым меру пресечения.