Ингушский депутат украл главврача и женился

03 мая 2019 | 10:41

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов заявил, что не крал невесту.

По словам парламентария, обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа. Он также отметил, что информация о краже девушки не соответствует действительности.



Ранее сообщалось, что Дарсигов похитил жительницу Ингушетии, чтобы жениться на ней. По словам источников, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.



Отмечалось, что ситуацию урегулировали старейшины республики: было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.