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Ингушский депутат украл главврача и женился

03 мая 2019 | 10:41

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Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» Магомед Дарсигов заявил, что не крал невесту.


По словам парламентария, обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа. Он также отметил, что информация о краже девушки не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Дарсигов похитил жительницу Ингушетии, чтобы жениться на ней. По словам источников, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечалось, что ситуацию урегулировали старейшины республики: было принято решение сыграть свадьбу, мероприятие назначено на 2 мая.



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