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Грузины в масках связали Пинзеника с женой и ограбили

03 мая 2019 | 10:43

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Четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника в пгт Глеваха под Киевом, завладев значительной суммой средств в иностранной валюте, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.


По информации полиции, инцидент произошел под утро пятницы. "Четверо неизвестных в балаклавах проникли в дом в Глевахе Васильковского района и под угрозой насилия завладели денежными средствами в иностранной валюте, после чего сбежали", - рассказали в пресс-службе.

В главке добавили, что злоумышленники связали мужчину и женщину, находящихся в доме. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, является ли потерпевшими сам П.Пинзеник и его супруга.

Также в полиции Киевской области попросили использовать только официальную информацию, чтобы не навредить следствию.

Как сообщает "Обозреватель", заявителя и его жену на втором этаже преступники связали и заставили открыть сейф. Под угрозой пистолета из сейфа украли 40 тыс. долл. и 20 тыс. евро, также украли другое имущество, телефоны.

Нардеп уже написал заявление в полицию. Известно, что один из преступников разговаривал по-грузински.



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