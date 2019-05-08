Заместителю "Киевзеленстроя" объявили подозрение в растрате более 1,1 млн грн

08 мая 2019 | 18:30

Одному из заместителей коммунального объединения "Киевзеленстрой" по факту растраты средств местного бюджета в особо крупных размерах, передает УННсо ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе, установлено, что в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками преступления, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на улице Богдана Гаврилишина (быв. Ул. Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.

"Однако, как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 миллиона гривен подрядчик не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года", - говорится в сообщении.