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Грабители избили управляющего отделением банка и вскрыли сейф

14 мая 2019 | 14:59

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В городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.


Директора отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. Злоумышленник затащил мужчину в помещение банка, где в то время уже никого не было и связал. После чего грабитель "болгаркой" открыл сейф с которого забрал деньги в сумме почти 1700000 грн. С награбленным преступник с места происшествия скрылся. Директора госпитализировали. 



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