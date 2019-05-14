Грабители избили управляющего отделением банка и вскрыли сейф

14 мая 2019 | 14:59

В городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Директора отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. Злоумышленник затащил мужчину в помещение банка, где в то время уже никого не было и связал. После чего грабитель "болгаркой" открыл сейф с которого забрал деньги в сумме почти 1700000 грн. С награбленным преступник с места происшествия скрылся. Директора госпитализировали.