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"ПРИВАТБАНК" НА ЛУГАЩИНЕ ВЗОРВАЛ БЫВШИЙ ЖУРНАЛИСТ

21 мая 2019 | 09:17

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Экс-боец батальона "Айдар", бывший журналист, луганчанин Валерий Гаврилов стал виновником взрыва в отделении "ПриватБанка" в Старобельске, 17 мая. Об этом "ОстроВу" сообщил информированный источник в силовых структурах.


Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской 8 февраля 2015 года, во время боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой незаконных вооруженных формирований "ЛНР" погиб боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов. В то же время, по информации источника, гибель Гаврилова была сфальсифицирована.  
 
"Используя поддельные документы, Валерий Гаврилов пытался провести финансовую операцию в отделении ПриватБанка в городе Старобельск", - сообщает источник. 
 
Информацию также подтвердил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Согласно его сообщению в Facebook, погибший предоставил работникам банка паспорт с имеющимися признаками подделки, но когда работники банка вызвали полицию, он подорвал гранату. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте, также получили ранения и травмы полицейский, три работника банка и три посетителя. 
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"В ходе проведенных мероприятий личность погибшего установлена - это житель Луганщины, 1966 г.р. В 2014-2015 гг он участвовал в АТО в составе батальона "Айдар", ранее задерживался по подозрению в похищении человека", - написал Аброськин.

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