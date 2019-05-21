"ПРИВАТБАНК" НА ЛУГАЩИНЕ ВЗОРВАЛ БЫВШИЙ ЖУРНАЛИСТ

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской 8 февраля 2015 года, во время боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой незаконных вооруженных формирований "ЛНР" погиб боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов. В то же время, по информации источника, гибель Гаврилова была сфальсифицирована.



"Используя поддельные документы, Валерий Гаврилов пытался провести финансовую операцию в отделении ПриватБанка в городе Старобельск", - сообщает источник.



Информацию также подтвердил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Согласно его сообщению в Facebook, погибший предоставил работникам банка паспорт с имеющимися признаками подделки, но когда работники банка вызвали полицию, он подорвал гранату. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте, также получили ранения и травмы полицейский, три работника банка и три посетителя.





"В ходе проведенных мероприятий личность погибшего установлена - это житель Луганщины, 1966 г.р. В 2014-2015 гг он участвовал в АТО в составе батальона "Айдар", ранее задерживался по подозрению в похищении человека", - написал Аброськин.

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