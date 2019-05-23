|
Кадровых изменений в ГПУ пока не будет
23 мая 2019 | 14:53
распечатать комментарии [0] добавить в
Кадровые изменения в руководстве Генеральной прокуратуры Украины зависят не только от Президента, но и от Верховной Рады, с которой пока нет конструктивного диалога. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналиста о том, в какой срок может быть назначен новый Генеральный прокурор, он ответил, что: "Это не зависит только от Президента".
"На блицкриг в отношении таких назначений (назначений в ГПУ - ред.) ожидать в ближайшее время не планируем", - сказал Монастырский.
также читайте
[23.05.2019]
[17.05.2019]
[14.05.2019]
|
по теме
У Зеленского обрисовали принципы реформы СБУ
23. 05. 2019 | 14:55
Реформа СБУ очень тесно связана с образованием нового органа, который возьмет на себя расследование экономических преступлений, которыми ранее занималась Служба безопасности. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
НБУ допускает повышение учетной ставки
23. 05. 2019 | 14:50
Оснований для введения дополнительных ограничений в монетарной политике пока нет. Такую позицию во время общения с журналистами выразил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.
Зеленский заговорил о беспилотных аппаратах, но не обещает Гиперлуп
23. 05. 2019 | 14:49
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может ничего изменить один в сфере инноваций, ему нужна помощь людей. Об этом он сказал во время выступления перед Интернет-деятелями, передает корреспондент УНН.
Это пушка. The New York Times включил украинку Alyona Alyona в рейтинг лучших новых исполнителей Европы
23. 05. 2019 | 11:53
Вчера, 22 мая, The New York Times опубликовал список Топ 15 новых исполнителей Европы, на которые стоит обратить внимание. От Украины в него вошла исполнительница рэпа Alyona Alyona.
ЕС напомнило Зеленскому про его обещания
23. 05. 2019 | 11:00
В Европейском Союзе надеются, чтоб Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране. Об этом во время выступления на конференции в Киеве заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Аннета Вайдеманн, передает корреспондент УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»