Кадровых изменений в ГПУ пока не будет

23 мая 2019 | 14:53

Кадровые изменения в руководстве Генеральной прокуратуры Украины зависят не только от Президента, но и от Верховной Рады, с которой пока нет конструктивного диалога. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста о том, в какой срок может быть назначен новый Генеральный прокурор, он ответил, что: "Это не зависит только от Президента".

"На блицкриг в отношении таких назначений (назначений в ГПУ - ред.) ожидать в ближайшее время не планируем", - сказал Монастырский.