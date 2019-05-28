Лесик Довгий обрюхатил своего топ-менеджера

28 мая 2019 | 08:55

Народный депутат от фракции “Воля народа” Олесь Довгий стал отцом. Об этом он рассказал в Facebook.

Он поделился также информацией о своей второй половинке, которая подарила ему сына. Зовут ее Ирина, она имеет финансовое образование и руководит одним из направлений семейного бизнеса нардепа. Вместе они уже третий год, отношения начались через год после развода Довгого.

“За несколько лет нашего знакомства мы вместе побывали во многих хороших и интересных уголках мира, проехав более 10 тыс км на машине и более тысячи километров вместе на велосипедах, покорили с десяток горных вершин на снегоступах, побывали на самой восточной и западной точках нашего континента, и еще многое другое... С сегодняшнего дня, посты моей личной жизни станут значительно интереснее и содержать новости не только обо мне, но о нас троих”, — написал Олесь Довгий.