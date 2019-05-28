ТЕМА

Лесик Довгий обрюхатил своего топ-менеджера

28 мая 2019 | 08:55

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Народный депутат от фракции “Воля народа” Олесь Довгий стал отцом. Об этом он рассказал в Facebook.


Он поделился также информацией о своей второй половинке, которая подарила ему сына. Зовут ее Ирина, она имеет финансовое образование и руководит одним из направлений семейного бизнеса нардепа. Вместе они уже третий год, отношения начались через год после развода Довгого. 

“За несколько лет нашего знакомства мы вместе побывали во многих хороших и интересных уголках мира, проехав более 10 тыс км на машине и более тысячи километров вместе на велосипедах, покорили с десяток горных вершин на снегоступах, побывали на самой восточной и западной точках нашего континента, и еще многое другое... С сегодняшнего дня, посты моей личной жизни станут значительно интереснее и содержать новости не только обо мне, но о нас троих”, — написал Олесь Довгий. 

источик



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Гімнастка Ольга Сганзерла (Італія) виконує вправу з мячем серед юніорів під час XV Міжнародних змагань з художньої гімнастики «Кубок світу-2007»- «Кубок Дерюгіної» в Києві в неділю, 18 березня 2007 р. У вправах з мячем Сганзерла зайняла 2-е місце. В турнірі брали участь спортсменки з 40 країн світу. Фото Олександра Синиці

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100