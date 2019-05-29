Темпы роста украинской экономики в 2019-ом году замедлятся до 1,8%

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз грає в більярд під час новорічного відпочинку в держрезиденції в санаторії Кришталевий палац в Трускавці (Львівська обл.) в суботу, 6 січня 2007 р. Фото Олександра Барана

Из-за неблагоприятных тенденций в мировой экономике и соответственной стагнации на сырьевых рынках темпы роста реального ВВП Украины составят не 3,9%, как было указано в предыдущем прогнозе, а всего 1,8%, говорится в апрельском обновленном прогнозе Ukraine Economic Outlook.