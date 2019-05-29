Темпы роста украинской экономики в 2019-ом году замедлятся до 1,8%

Источник: World Bank; Прогноз: Ukraine Economic Outlook
Так, согласно последнему обновлению прогнозов МВФ средневзвешенные темпы роста реального ВВП в странах – основных торговых партнерах Украины замедлятся с 3,6% в 2018-ом году до 2,5% в текущем. Параллельно, если учетная ставка ФРС останется неизменной / продолжит плавный рост, то есть стоимость денег в мире будет увеличиваться, цены на нефть и металлы снизятся к концу года ориентировочно на 0,3% и 1,1%.
В то же время, среднемировые цены на пшеницу и кукурузу будут расти гораздо медленнее, чем прогнозировалось ранее. Согласно прогнозу Ukraine Economic Outlook к концу года они вырастут на 6,6% и 9,2% соответственно.
Напомним, в 2018-ом году средние цены на пшеницу в мире выросли на 26,3%, кукурузу на 12,4%, нефть и металлы снизилась на 12,1% и 4,1% соответственно. |