ТЕМА

Прокурор сбил женщину

12 июня 2019 | 11:58

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Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил пешехода. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.


Прокурор на Mitsubishi Outlander сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина 1966 года попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом основания черепа



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