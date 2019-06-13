Над руководством НБУ зависла угроза отставки

Об этом заявил народный депутат Вадим Денисенко в ходе дискуссионной панели, которую проводит журнал "Власть денег".

"Смена руководства НБУ - это точно назрело. Эта политика НБУ консервирует развитие экономики максимум на 2-3%. Это топтание на месте, это не обеспечит никакого улучшения жизни украинцев", - заявил Денисенко.

Также он отметил еще один глобальный вызов перед государством - новые переговоры с МВФ.

"По сути, будет подписываться новый меморандум, и МВФ будет туда закладывать таргетирование инфляции на 5%. Но реальных экономических рисков, что мы проживем до конца года без МВФ, нет. Максимум, что может быть - гривна упадет с 27 до 28 гривень за доллар. Но если мы не проведем качественные переговоры, если не изменим бухгалтерский подход, который является основой переговоров с МВФ, мы не сдвинемся с места", - отметил депутат.

Также Денисенко отметил вопрос минимальной зарплаты.

"НБУ говорит, что минимальная зарплата не может быть выше 4200, тогда как даже МВФ согласился на 4780. Это является абсурдом", - заключил он.