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На Росии решили переплюнуть Мекку и Ватикан
27 июня 2019 | 08:47
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РПЦ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города Сергиев Посад в столицу православия. Стратегию пространственного развития подмосковного города с населением около 100 тысяч человек, где находится одна из главных православных святынь - Троице-Сергиева лавра, подготовило по заказу госкомпании Дом.РФ консалтинговое бюро "Стрелка".
Документ представляет собой 300-страничную книгу формата A3, в которой описываются масштабные планы преобразования Сергиева Посада - от транспортной инфраструктуры до строительства медицинских центров и новых музеев. За стратегию и ряд других документов Дом.РФ заплатила "Стрелке" 300 млн рублей.
Преобразования коснутся центра города площадью примерно 400 га, говорит мэр Сергиева Посада Михаил Токарев (весь город занимает около 1200 га). Культурно-представительский центр будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.
Чтобы разместить новые объекты, все госучреждения перенесут в административно-деловой центр.
Предлагается также трансформировать и жилые районы - построить 11 районных и 20 локальных центров (общая площадь жилого строительства составит около 800 000 кв. м).
Городские власти оценивают стоимость проекта в 120-140 млрд рублей, тогда как на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд рублей. По словам Токарева, примерно 90% планируется профинансировать из федерального бюджета, остальное - деньги Московской области.
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