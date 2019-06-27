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Арьев объяснил Зеленскому, чем занималась украинская делегация в ПАСЕ
27 июня 2019 | 17:59
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Украинская делегация в Параментський ассамблеи Совета Европы в течение длительного времени совершала существенное сопротивление возвращению РФ. Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.
"Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где были жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь", - написал политик.
По его словам, было также принято много других документов по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма, а также проведены сотни встреч, переговоров и договоренностей.
"А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать Президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда", - отметил Арьев.
Ранее сегодня Президент Украины заявил, что во время путешествий в Брюссель, Париж и Берлин ежедневно общался с европейскими политиками, которые "уже давно приняли решение" о возвращении России в ПАСЕ.
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