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В Украине обнаружены непродажные общественники. Но и те распустились
04 июля 2019 | 13:14
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Одесское отделение националистического движения «Уличный фронт» приняло решение свернуть свою деятельность. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook. Причиной этого решения стала утрата веры в честность и порядочность участников общественного движения в Одессе.
«Подавляющее большинство общественных организаций или откровенно работают за деньги, представляя интересы тех или иных экономических и криминальных структур, либо переходят из сферы общественной деятельности в сферу сугубо политической деятельности, далеко не всегда при этом изменяясь к лучшему. Основной же массой одесситов общественное движение воспринимается как кучка «городских сумасшедших», — говорится в сообщении.
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[27.06.2019]
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