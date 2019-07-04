В Украине обнаружены непродажные общественники. Но и те распустились

04 июля 2019 | 13:14

Одесское отделение националистического движения «Уличный фронт» приняло решение свернуть свою деятельность. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook. Причиной этого решения стала утрата веры в честность и порядочность участников общественного движения в Одессе.

«Подавляющее большинство общественных организаций или откровенно работают за деньги, представляя интересы тех или иных экономических и криминальных структур, либо переходят из сферы общественной деятельности в сферу сугубо политической деятельности, далеко не всегда при этом изменяясь к лучшему. Основной же массой одесситов общественное движение воспринимается как кучка «городских сумасшедших», — говорится в сообщении.



При этом активисты пообещали возобновить деятельность «в случае реальной угрозы независимости нашего государства на территории Одесской области или в случае другой серьезной опасности, грозящей одесситам или экосистеме одесского региона».

