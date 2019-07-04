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Украине следует готовиться к прекращению транзита газа

04 июля 2019 | 14:43

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"Нафтогаз" предупредил, что нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу директора по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.


“Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту. С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться нужно к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности через ошеломляющее падение собственной добычи газа”, — отметил в сообщении Витренко.



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