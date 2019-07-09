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Кадыров потребовал извинений перед Путиным и россиянами
09 июля 2019 | 09:07
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Путина.
Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.
"На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров в своем Telegram‑канале.
При этом он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого журналиста.
Он добавил, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Кадыров также призвал завести уголовное дело против Габунии.
"Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира", — добавил он.
РИА-Новости
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