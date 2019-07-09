Кадыров потребовал извинений перед Путиным и россиянами

09 июля 2019 | 09:07

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Путина.

Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.

"На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров в своем Telegram‑канале.

При этом он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого журналиста.

Он добавил, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Кадыров также призвал завести уголовное дело против Габунии.