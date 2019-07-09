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Стінг скасував виступ через проблеми зі здоров'ям
09 июля 2019 | 08:49
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Британський співак Стінг не зможе виступити на джазовому фестивалі в Бельгії через свій стан здоров'я. Про це стало відомо в понеділок з повідомлення, опублікованого в Twitter музиканта, передає УНН.
“Ми з жалем повідомляємо вам, що виступ Стінга на джазовому фестивалі в Генті (Бельгія) сьогодні ввечері має бути скасовано за рекомендацією лікаря. Інформація про повернення квитків буде найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.
Стінг — автор текстів, співак, актор і громадський діяч. Його кар’єра почалася в 1977 році в рок-групі The Police, зібраної ним разом зі Стюартом Коупландом і Енді Саммерсом, на рахунку колективу п’ять альбомів, шість премій Grammy і місце в Залі слави рок-н-ролу.
У 1985 році Стінг почав також сольну кар’єру, яка принесла йому 10 нагород Grammy, дві статуетки Brit Awards, “Золотий глобус”, премію Emmy і три номінації на премію “Оскар”. З урахуванням роботи в групі музикант продав більше 100 млн копій альбомів.
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