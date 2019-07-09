У Дніпрі суд відпустив двох чоловіків, які зняли вбивство людини на відео - Аброськін

“Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини”, — написав Аброськін.

Він нагадав, що у квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві мешканці, що працюють в IT-індустрії, через те, що їм не сподобався 48-річний чоловік, “спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку”. Він додав, що чоловік, якого зіштовхнули в річку, був інвалідом другої групи, та внаслідок падіння — загинув.

“Все, що відбувалося, один із покидьків знімав на відео, документуючи свої злочинні дії”, — написав Аброськін, додавши фрагмент з відео.