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Гендиректор “1+1” сменит Кличко?

11 июля 2019 | 09:10

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Генеральный директор телеканала Игоря Коломойского “1+1” Александр Ткаченко, баллотирующийся в Верховную Раду (ВР) по списку “Слуги народа” под №9, возглавит Киевскую горгосадминистрацию (КГГА). Вероятно, назначение произойдет уже на этой неделе. Об этом сообщили два компетентных источника.


Впрочем, решение по заместителям главы КГГА не окончательное. Есть также информация, что Владимир Зеленский намерен поменять всех заместителей глав столичной госадминистрации. 

Второй источник из списка “Слуги народа” подтвердил KV эту информацию и добавил, что представление Кабмина на назначение Александра Ткаченко главой КГГА до конца недели “должно быть у президента”.

КиевVласть написала в мессенджер Александру Ткаченко вопрос о его возможном назначении главой КГГА. Вопрос был прочитан, но на момент публикации новости ответа от гендиректора “1+1” не поступило.

Отметим, имя Александра Ткаченко, как претендента на руководство КГГА и вероятного претендента на пост мэра Киева, циркулирует в столичных политических кругах около месяца. Сам Ткаченко заверял, что не намерен баллотироваться на должность мэра Киева.

Впрочем, пока непонятно, состоятся ли местные выборы в срок – осенью 2020 года, или осенью с.г. будут объявлены досрочные местные выборы. Также еще обсуждается, будут ли внеочередные местные выборы только в Киеве или по всей стране – в “Слуге народа” по этому поводу диаметрально противоположные мнения.

Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала “1+1”, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На внеочередных выборах в ВР Ткаченко баллотируется по списку “Слуги народа” под №9.

Отметим, действующий мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко, комментируя свою возможную отставку с поста главы КГГА, заявлял, что это незаконно и что в таком случае мэр и его команда будут инициировать внеочередные выборы Киевсовета и Киевского городского головы.

По информации KV, в планы Кличко и его команды также входит создание исполкома Киевсовета, который заберет на себя большинство функций, которые сегодня, согласно закону “Про столицу Украины – город-герой Киев” выполняет КГГА.

Напомним, замглавы КГГА Петр Пантелеев курирует в столице вопросы благоустройства, ЖКХ и экологии. Замглавы КГГА Дмитрий Давтян курирует в Киеве вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги и мосты), связи, а также торговли и предпринимательства. По информации KV, Давтян был назначен в КГГА не без вмешательства со стороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, сын которого (Даниил Привалов) курирует работу коммунального объединения (КО) “Киевзеленстрой”.

Киеввласть



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