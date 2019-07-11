Киевскую область возглавил сокурсник Разумкова

11 июля 2019 | 09:22

Президент Владимир Зеленский представил руководителя Киевской облгосадминистрации (ОГА) – 35-летнего уроженца Азербайджана Михаила Бно-Айрияна.

Об этом KV стало известно из сообщения “Укринформа” со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время брифинга в Борисполе.

"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области – Михаила Бно-Айрияна", – отметил президент, добавив, что подписал соответствующий указ о назначении.

На официальном сайте главы державы был опубликован Указ №509/2019.

"Назначить Бно-Айрияна Михаила Кареновича председателем Киевской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Зеленский заверил, что новый руководитель Киевской ОГА является "профессиональным специалистом" и "профессиональным человеком".

По данным KV, Бно-Айрияну 35 лет. Родился в городе Баку (Азербайджан), среднее образование получил во Львове, а высшее в Киеве и Москве. В 2007-м он закончил Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, а в 2009-м получил степень МВА в сфере международного нефтегазового бизнеса в Московском государственном институте международных отношений. Его одногруппником по КИМО (Киевский институт международных отношений) являлся Дмитрий Разумков, который теперь возглавляет партию “Слуга Народа”.

В 2009-10 гг Бно-Айриян трудился третьим, а в последствии вторым секретарем посольства Украины в России. Послом тогда был Константин Грищенко, который после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Бно-Айриян вернулся в Киев и вплоть до 2014 года работал на разных должностях в МИДе и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко.

В январе 2015 поступил на работу в Министерство энергетики и угольной промышленности, а в октябре 2016-го переходит на работу в ГП “Укрэнерго”.

Согласно поданной за 2018 год декларации, его доход за год составляет 3 млн 410 тыс. 539 гривен, из которых 3 млн 390 тыс. 36 – зарплата по месту работы, 5,4 тыс. гривен – проценты, 11 тыс. 926 гривен – страховые выплаты, 1 099 гривен – стоимость подарка и 2 094 гривен – другие блага (премия). Доход его супруги составил 56 тыс. 264 гривны, из которых 10 тыс. 320 гривен – государственная помощь, 45 тыс. 944 гривны – страховые выплаты.

Бно-Айриян владеет квартирой во Львове площадью 48,7 кв. м и земельным участком в Погребах Броварского района Киевской области площадью в 0,1 га. Однако вместе с семьей проживает в квартире в Киеве площадью 71 кв. м у родственника.

КиевVласть