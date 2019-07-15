ТЕМА

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

15 июля 2019 | 12:13

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За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств. Это следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет, сообщает газета «Известия».


Кроме того, программа выдачи межгосударственных займов увеличилась с 236 до 293 миллиардов рублей. Издание отмечает, что это стало самой крупной программой кредитования за последние пять лет.


Однако заемщики, цели кредитов и их ставки не разглашаются. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак отказался комментировать ситуацию, заявив, что это секретная информация. В Счетной палате на вопрос о подробностях также ответили отказом.

По мнению аналитиков, Россия стала кредитором одной или двух стран из дальнего зарубежья, так как займы для стран СНГ традиционно анонсируются.

В апреле сообщалось, что Венесуэла погасила часть долга перед Россией, невзирая на сложнейшую экономическую ситуацию в стране. Кредит Венесуэле со стороны России был предоставлен в 2011 году.


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