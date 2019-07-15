КОРТЕЖ ЗЕЛЕНСКОГО УСТРОИЛ ДТП, "ПОДРЕЗАВ" КОЛОННУ АВТОБУСОВ С ДЕТЬМИ (ФОТО)

Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. В результате происшествия жертв нет.



Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.



Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.



Как пишет IPnews, 14 июля на запорожской трассе между Васильевкой и Мелитополем в ДТП попала колонна автобусов с детьми.

Причиной стало лихачество на дороге других авто, которые пошли на обгон колонны.

Как стало известно, обгоняли автобусы два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента. Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.

Как пишет Первый городской, пресс-служба «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщила, что колонна их автобусов, которая везла детей в лагерь, попала в аварию на трассе Е105. Лоб в лоб с шестым автобусом столкнулся Volkswagen, по касательной автомобиль врезался и в седьмой автобус.

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