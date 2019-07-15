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Суд вернул Коломойскому сотни объектов недвижимости

15 июля 2019 | 15:19

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Суд снял арест с 415 объектов недвижимости, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому и его партнерам. Как сказано в решении суда, арест наложили без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества.


Арест был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, которое открыли по факту выдачи "ПриватБанком" кредитов. В судебных материалах говорится, что ПриватБанк предоставил кредит для ООО "Приватофис", а в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Зернопоставки-М". Кредиты были якобы на настолько невыгодных условиях, что возникла задолженность юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Но арест наложили без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, отметили в суде. Кроме того, суд решил, что против ООО "Приватофис" не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация.

Сейчас Хозяйственный суд Днепропетровской области рассматривает дело по иску "ПриватБанка" к упомянутым компаниям, а еще этот же суд рассматривает ряд исков ПриватБанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам на сумму более 500 млн грн.

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