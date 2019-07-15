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Украинцы в Турции мрут как мухи
15 июля 2019 | 16:17
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В период с мая по июнь включительно на курортах Турции зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, информирует "Укринформ".
"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин - сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", - сообщил Хоменко.
По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются украинцы, которые приезжают на отдых, - это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море - несовместимые вещи.
"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.
Как известно, турецкая Анталия - одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. Пока точных данных относительно количества украинцев, посетивших Турцию в качестве туристов в этом году, нет. Они будут обнародованы позже. За четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турции растет. В прошлом году это число составило 1,35 млн человек.
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