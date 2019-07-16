ТЕМА

На “Азовстали” Рината Ахметова разлилось 2000 тонн чугуна

16 июля 2019 | 09:02

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Мариуполе Донецкой области на меткомбинате “Азовсталь”, входящем в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, в цех вылилось около 2000 тонн растопленного чугуна. Прогар миксера №1 конвертерного цеха произошел во время дневной смены при выполнении технологической операции металлургического цикла, сообщает mrpl.city.


Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место происшествия прибыли пожарные, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.

Как сообщается, жертв и пострадавших нет.

Также на предприятии заверили, что прогар миксера не повлияет на окружающую среду.

Сейчас на метбкомбинате создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержки производственных мощностей.

В то же время мариупольский политик (”Сила людей”) Максим Бородин сообщил, что в цех вылились 2000 тонн чугуна. “Маленькие муравьи в горящем металле — это люди, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна”, — написал Бородин в Facebook, опубликовав видео ликвидации аварии на предприятии.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Грузинский спецназ в Южной Осетии
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100