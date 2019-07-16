На “Азовстали” Рината Ахметова разлилось 2000 тонн чугуна

Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место происшествия прибыли пожарные, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.

Как сообщается, жертв и пострадавших нет.

Также на предприятии заверили, что прогар миксера не повлияет на окружающую среду.

Сейчас на метбкомбинате создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержки производственных мощностей.

В то же время мариупольский политик (”Сила людей”) Максим Бородин сообщил, что в цех вылились 2000 тонн чугуна. “Маленькие муравьи в горящем металле — это люди, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна”, — написал Бородин в Facebook, опубликовав видео ликвидации аварии на предприятии.