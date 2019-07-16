“Смотрящим” за Киевом стал очередной застройщик

16 июля 2019 | 09:04

В команде президента Владимира Зеленского назначили нового “смотрящего” за Киевом, им стал Андрей Вавриш. Об этом сообщает Зеркало недели.

Предполагается, что к Вавришу уйдет вся исполнительная власть в Киеве. По данным издания, мэр Виталий Кличко сдаваться не собирается и обещает применить свой и братский авторитет в Европе и Америке.