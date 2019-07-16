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“Смотрящим” за Киевом стал очередной застройщик

16 июля 2019 | 09:04

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В команде президента Владимира Зеленского назначили нового “смотрящего” за Киевом, им стал Андрей Вавриш. Об этом сообщает Зеркало недели.


Предполагается, что к Вавришу уйдет вся исполнительная власть в Киеве. По данным издания, мэр Виталий Кличко сдаваться не собирается и обещает применить свой и братский авторитет в Европе и Америке.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

По данным издания, Вавриш займется “теневым переформатированием финансового пространства Киева, отправив на покой регента Кличко Вадима Столара”.

В Офисе президента, утверждают, что речь идет не о “смотрящем”, а о “стратегирующем”. 



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