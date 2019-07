Миллиардеры поделятся с бедными 18 июля 2019 | 08:29 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Билл Гейтс и Уоррен Баффет убеждают миллиардеров жертвовать.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет запустили кампанию The Giving Pledge, в рамках которой призывают богатейших людей мира официально пообещать направить на благотворительность хотя бы 50% своего состояния. Инициативу уже поддержали миллиардеры Эли Брод, Джон Дуерр, Джерри Ланфест и Джон Моргридж. Организаторы самой грандиозной благотворительной инициативы успели провести несколько десятков встреч в неформальной обстановке с американскими толстосумами, склоняя их к щедрости. Также они разослали письма с петициями американским миллиардерам из списка Forbes. Создатели The Giving Pledge, что переводится как “обет дарения”, подчеркивают, что не намерены наживаться на собранных деньгах. Основная цель этой инициативы — не распределение пожертвований, как обычно делают другие благотворительные организации, а убеждение богатых людей стать вдохновляющим примером для других. Необходимость во вдохновлении возникла в связи с происходящим на фоне кризиса самым глубоким за последние 50 лет спадом объемов благотворительности. По данным фонда Giving USA, количество пожертвований в США сократилось на 3,6% — до $304 млрд. в 2009 г. против $315 млрд. в предыдущем году. В 2008 г. также был отмечен спад на 2%. По утверждению господ Гейтса и Баффета, во времена рецессии богатейшие люди должны помочь тем, кто оказался в нужде. По словам Мелинды Гейтс, курирующей фонд, в который ее муж Билл вложил около $28 млрд., обещания миллиардеров поделиться богатствами с нуждающимися создадут в обществе благоприятные ожидания и приведут к формированию группы богатых людей, которая будет давать советы по благотворительности. “Я до сих пор непомерно счастлив принятым мною в 2006 г. решением — передать 99% (почти $50 млрд.) своего состояния в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Теперь с похожей просьбой я и фонд четы Гейтс обращаемся к людям, чье богатство исчисляется миллиардами долларов”,— говорится в призыве господина Баффета. По его словам, сделать пожертвование миллиардеры могут как во время жизни, так и после смерти, внеся соответствующий пункт в завещание. Однако Уоррен Баффет посоветовал поторопиться, отметив, что чрезмерные богатства могут стать обузой. “Некоторые материальные вещи делают мою жизнь более приятной, многие, однако, нет. Мне нравится обладать дорогим частным самолетом, но владеть полудюжиной домов было бы обузой. Слишком часто избыточный багаж собственности начинает владеть своим хозяином. Для меня из всех активов большую ценность помимо здоровья представляют мои интересные, разносторонние старые друзья”,— поделился соображениями Уоррен Баффет. Первыми на его призыв откликнулись американские филантропы и коллекционеры предметов искусства Эли Брод и его жена Эдит. В пресс-релизе оргкомитета The Giving Pledge сказано, что они объявили о намерении перечислить на благотворительность 75% своего состояния, оцениваемого в $5,7 млрд. Медиа-магнат Джерри Ленфест и его супруга Маргарет уже направили на благотворительные цели более $800 млн. — около 65% своего капитала. Также пожертвования, размеры которых не уточняются, согласились сделать венчурный инвестор Джон Дуерр и экс-глава корпорации Cisco Systems Джон Моргридж. До призывов Уоррена Баффета о намерении потратить большую часть своего состояния сообщил Дэвид Рокфеллер, завещав благотворительным организациям после своей смерти более $1 млрд., включая взносы Музею современного искусства, Гарвардскому университету и Фонду братьев Рокфеллеров. Большую часть своего капитала также пообещал пожертвовать финансист Джордж Сорос. По подсчетам организаторов “The Giving Pledge”, если все проживающие в США миллиардеры примут участие в инициативе, общая сумма пожертвований достигнет $600 млрд. Пока активно жертвуют свои средства на благотворительность лишь 17 американских миллиардеров или 4% от общего числа. _______________________ По оценкам журнала Forbes, в 2010 г. в мире насчитывается 1011 миллиардеров, каждый из которых в среднем владеет $3,5 млрд. 403 миллиардера проживают в США. Самым богатым человеком мира считается мексиканский магнат Карлос Слим Элу с состоянием $53,5 млрд. У идущего вторым Билла Гейтса осталось $53 млрд., у третьего, Уоррена Баффетта, — $47 млрд. Пять миллиардеров проживают в Украине: Ринат Ахметов, владеющий $5,2 млрд., Виктор Пинчук ($3,1 млрд.), Игорь Коломойский ($2 млрд.), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд.) и Константин Жеваго ($1,2 млрд.).



