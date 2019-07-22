"Всего проголосовало 12 избирателей. Из них двое - за "Европейскую солидарность", четверо - за "Слугу народа", пятеро - за "Голос". Один бюллетень признан недействительным", - говорится на Facebook-странице организации.

Фото: Facebook/ cn.opora

Участок на станции имеет номер 801052 и отчитывается о результатах голосования 223-й окружной комиссии. В Украине этот округ охватывает часть Шевченковского района Киева.

Напомним, что на выборах президента в первом туре на станции "Академик Вернадский", 19 человек проголосовали за Петра Порошенко, 5 - за Владимира Зеленского, 3 - за Анатолия Гриценко.

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