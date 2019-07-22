|
Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за захвата британского танкера Ираном
22 июля 2019 | 09:36
распечатать комментарии [0] добавить в
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена созвать очередное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Во время заседания Мэй планирует получить последние данные о развитии ситуации с задержанием судна и обсудить обеспечение безопасности судоходства в регионе.
На предыдущем заседании комитет Cobra в связи с задержанием танкера рекомендовал государственным кораблям в течение некоторого времени держаться подальше от Ормузского пролива.
Министр иностранных дел Джереми Хант, присутствующий на заседании, заявил, что ответ Лондона будет "продуманным и суровым", он также пообещал серьезные последствия, если ситуация не разрешится.
Напомним, Великобритания разрабатывает санкции против Ирана после захвата танкера.
Источник: УНН
также читайте
[16.07.2019]
[15.07.2019]
|
по теме
Азербайджанцы избили полицейского
23. 07. 2019 | 10:20
В Киеве гражданин Азербайджана избил патрульного полицейского. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Антарктиде полярники голосовали за партию Вакарчука и портили бюллетени
22. 07. 2019 | 09:29
Из 12 украинских полярников на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде за "Голос" проголосовали пять человек. Такие данные приводит в Facebook Гражданская сеть "Опора".
Миллиардеры поделятся с бедными
18. 07. 2019 | 08:29
Билл Гейтс и Уоррен Баффет убеждают миллиардеров жертвовать.
“Смотрящий” Зеленского за Киевом уже начал публично критиковать своего предшественника
17. 07. 2019 | 08:59
Консультант президента Владимира Зеленского по развитию Киева Андрей Вавриш назвал Топ-3 коррупционных схем, на которых зарабатывают нечестные застройщики в столице. Об этом он заявил Зеркалу недели.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»