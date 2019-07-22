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Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за захвата британского танкера Ираном

22 июля 2019 | 09:36

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена созвать очередное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.


Во время заседания Мэй планирует получить последние данные о развитии ситуации с задержанием судна и обсудить обеспечение безопасности судоходства в регионе.

На предыдущем заседании комитет Cobra в связи с задержанием танкера рекомендовал государственным кораблям в течение некоторого времени держаться подальше от Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Джереми Хант, присутствующий на заседании, заявил, что ответ Лондона будет "продуманным и суровым", он также пообещал серьезные последствия, если ситуация не разрешится.

Напомним, Великобритания разрабатывает санкции против Ирана после захвата танкера.

Источник: УНН


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