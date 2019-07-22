Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за захвата британского танкера Ираном

На предыдущем заседании комитет Cobra в связи с задержанием танкера рекомендовал государственным кораблям в течение некоторого времени держаться подальше от Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Джереми Хант, присутствующий на заседании, заявил, что ответ Лондона будет "продуманным и суровым", он также пообещал серьезные последствия, если ситуация не разрешится.

Напомним, Великобритания разрабатывает санкции против Ирана после захвата танкера.