Lingerie Football League - футбольная лига облегченного американского футбола, в которой участвуют исключительно девушки. Команда состоит из семи игроков в специфической форме, возможно, благодаря которой LFL приобрела миллионы поклонников по всему миру.

Ранее источники УНН сообщили, что бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина было задержано в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

Отмечается, что бывшему начальнику полиции Одесской инкриминируют причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Во время спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает на своем сайте департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.