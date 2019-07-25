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Правоохранители назвали причину задержания экс-руководителя полиции Одесской
25 июля 2019 | 12:15
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Во время спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает на своем сайте департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
Отмечается, что бывшему начальнику полиции Одесской инкриминируют причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Источник: УНН
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