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Правоохранители назвали причину задержания экс-руководителя полиции Одесской

25 июля 2019 | 12:15

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Во время спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает на своем сайте департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.


Отмечается, что бывшему начальнику полиции Одесской инкриминируют причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. 


Ранее источники УНН сообщили, что бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина было задержано в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

Источник: УНН


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фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

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