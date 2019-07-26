За неделю от спортивных травм скончались два известных боксера

26 июля 2019 | 09:14

“Уго Сантильян, 23-летний аргентинский боксер, умер в этот четверг из-за травмы, полученных в ходе спортивного поединка в прошлую субботу. Это уже вторая гибель известных боксеров за эту неделю, поскольку во вторник была подтверждена смерть российского 28-летнего спортсмена Максима Дадашева — тоже от спортивных травм”, — сообщает ВВС.

Сантильяна вовремя госпитализировали и прооперировали, однако медицинское вмешательство не помогло спасти жизнь молодого аргентинского спортсмена.