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За неделю от спортивных травм скончались два известных боксера
26 июля 2019 | 09:14
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“Уго Сантильян, 23-летний аргентинский боксер, умер в этот четверг из-за травмы, полученных в ходе спортивного поединка в прошлую субботу. Это уже вторая гибель известных боксеров за эту неделю, поскольку во вторник была подтверждена смерть российского 28-летнего спортсмена Максима Дадашева — тоже от спортивных травм”, — сообщает ВВС.
Сантильяна вовремя госпитализировали и прооперировали, однако медицинское вмешательство не помогло спасти жизнь молодого аргентинского спортсмена.
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