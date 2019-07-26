ТЕМА

В Бразилии украли тонну золота

26 июля 2019 | 09:33

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Группа вооруженных людей в четверг похитила около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo, передает УНН.


По информации телеканала, пятеро преступников в масках были вооружены огнестрельным оружием. Для проезда на территорию аэропорта бандиты использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографическими схемами Федеральной полиции и оборудованы спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

Скрывшись с места преступления, злоумышленники бросили свои автомобили в одном из расположенных неподалеку неблагополучных районов Сан-Паулу, где пересели на машину скорой помощи. Полиция ведет поиск преступников, однако этот процесс осложняется тем, что в зоне аэропорта правоохранители не могут использовать вертолет.



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