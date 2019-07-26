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Вася Ломаченко сравнил американского боксера с украинским президентом
26 июля 2019 | 09:36
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Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) проявил намерение поставить на место американского боксера в легком весе Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО) с США, сообщает УНН со ссылкой на iFL TV.
“Почему я предпочитаю провести бой с Лопесом, а не Комми? Он слишком много говорит, он говорит плохие слова в мою сторону. Знаете, вместе со своим отцом он выглядит как клоун. Они комики. Я хочу показать ему его место”, — отметил украинский чемпион мира по версиям MBO, WBA.
Стоит отметить, что в предстоящем поединке Лопес противостоять Ричарду Комм, который является чемпионом мира по версии IBF.
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