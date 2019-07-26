Пэрис Хилтон покупает санаторий в Закарпатье и хочет привезти в Украину масштабный конкурс красоты

26 июля 2019 | 10:15

Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон планирует купить санаторный комплекс "Деренивская Купиль", расположенный в предгорьях украинских Карпат. Об этом пишет "Укринформ".

Команда Хилтон уже несколько недель ведет диалог о покупке санаторного комплекса в 20 километрах от Ужгорода. Стороны близки к компромиссу, но пока что обсуждают детали сделки. Ожидается, что она должна быть закрыта к концу лета.

Планируется, что в следующем году Пэрис Хилтон проведет в "Деренивской Купиле" один из самых популярных международных конкурсов красоты. Впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. В ноябре 2018 года Пэрис рассталась с Крисом, но не с идеей покупки комплекса.