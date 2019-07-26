Бориспольский "разбойник" засудит президента

26 июля 2019 | 10:19

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский называл "разбойником" вдруг опять резко передумал и решил все-таки начать судебную тяжбу с главой государства.

Опальный Годунок уже подписал соглашение с адвокатом Дмитрием Калько и публично объявил о своих намерениях в Facebook.

"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Dmitry Kalko. Все остальные боятся судиться против ПреЗедента. Мы настроены на победу в деле по защите моих чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - написал Годунок.